Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle mit Radfahrer ergibt zwei Strafanzeigen

Neuwied (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20.01.2021, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 00.40 Uhr einen Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße in Neuwied. Die Beamten fanden bei dem 32jährigen polizeibekannten Neuwieder eine kleine Menge Amfetamin. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann für das mitgeführte Fahrrad keinen Eigentumsnachweis führen konnte. Letztlich gab der Mann zu, dass er das Fahrrad im Laufe der letzten Tage in Engers am Bahnhof gestohlen hat. Das Fahrrad und das Amfetamin wurden sichergestellt. Der Mann wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Die Polizei bittet den Eigentümer des Fahrrades sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

