Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Einbruch in Einfamilienhaus

MöhneseeMöhnesee (ots)

Einbrecher drangen an Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Soestdorn" in Delecke ein. Sie gelangten in das Haus, in dem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Angaben über mögliches Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Eine Zeugin bemerkte gegen 17.45 Uhr, während der Abwesenheit der Bewohner, noch Licht und Bewegungen im Haus. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell