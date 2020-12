Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Tritt gegen parkenden Wagen - Zeugen halten Tatverdächtigen fest

WarsteinWarstein (ots)

Drei Zeugen beobachteten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 1.20 Uhr, einen 26-jährigen Warsteiner, der mit seiner Freundin an einen am Straßenrand geparkten Wagen an der Möhnestraße vorbeiging und mit voller Wucht gegen die hinter Tür des Wagens trat. Nachdem die Zeugen den Warsteiner zur Rede stellen wollten, gab der 26-Jährige Fersengeld. Zwei der Zeugen nahmen die Verfolgung zu Fuß auf während der dritte Zeuge mit einem Wagen hinter dem Flüchtenden hinterherfuhr. An der Einmündung Möhnestraße / St.-Georg-Straße gelangte es dem Zeugen mit seinem Wagen den Flüchtenden zu stellen und unter Mithilfe von zwei weiteren Unbeteiligten, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der mit über 1,8 Promille alkoholisierte Warsteiner stritt den Tritt gegen den Wagen ab und gab an, nur aus Angst vor den anderen Zeugen weggelaufen zu sein. (reh)

