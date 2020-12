Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Grünne - Einbrecher durchsuchen Haus

MöhneseeMöhnesee (ots)

Am Mittwoch, zwischen 14 Uhr und 20.30 Uhr gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus "Am Haselbruch" in Günne. Nach seiner Rückkehr fand ein Bewohner diverse ausgeleerte Kisten auf den Betten und dem Fußboden und eine offen stehende Terrassentür vor. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Einbrecher leer aus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen in der Zeit der Abwesenheit der Hausbewohner gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

