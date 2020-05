Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 16.05.2020, 17:38 Uhr, Mit Rennstrecke verwechselt

Landau (ots)

Am 16.05.2020 gegen 17:38 Uhr verwechselte der Fahrer eines Porsche Taycan die Georg Friedrich Dentzel Straße in Landau mit einer Rennstrecke. Der Fahrer beschleunigte das Fahrzeug mehrfach auf eine Geschwindigkeit von ca, 100 km/h, obwohl es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auf den angrenzenden Grünflächen ca. 100 Personen. Gefährdete Personen oder Zeugen des Vorfalls mögen sich mit der Polizei Landau in Verbindung setzen.

