POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 27.07.2020

Streitigkeiten führen zu Polizeieinsatz

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:20 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in der Straße "Klesmerplatz" in Salzgitter-Bad.

Eintreffende Polizeibeamte trafen auf eine weibliche und zwei männliche Personen. Es stellte sich heraus, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 26-jährigen Salzgitteranerin und einem 23-jährigen Salzgitteraner kam. Im weiteren Verlauf schubste der Salzgitteraner die 26- Jährige, sodass diese in einen Zaun fiel und sich dabei leicht verletzte. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 26-Jährigen eingeleitet.

