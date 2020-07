Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 27. Juli 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Denkte: Unbekannte versuchen Autoteile zu entwenden

Sonntag, 26.07.2020, gegen 10:30 Uhr

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Sonntagvormittag offenbar die Auspuffanlage eines auf einem Privatgrundstück in der Kuhstraße, Denkte, abgestellten und nicht zum Straßenverkehr zugelassenen PKW abzubauen und zu entwenden. Hierbei wurden sie dann von einem Zeugen gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und mit einem PKW in Richtung B 79 davonfuhren. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

