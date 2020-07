Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.07.2020

Peine (ots)

Eigentümer zu Fahrrädern gesucht

Die Polizei Ilsede sucht derzeit die Eigentümer von insgesamt sieben Fahrrädern, welche vermutlich durch Diebstahl den rechtmäßigen Eigentümern entwendet worden.

Durch einen Zeugenhinweis ist die Polizei auf mehrere, in einem Hinterhof in Ilsede abgestellte, Fahrräder aufmerksam geworden. Diese wurden vermutlich durch einen 38-jährigen Ilseder in den letzten Wochen von bislang unbekannten Örtlichkeiten entwendet. Zudem konnten diverse Sattelschonbezüge aufgefunden werden.

Die Eigentümer haben den Diebstahl bislang nicht zur Anzeige gebracht, sodass die Polizei nun nach den Fahrradbesitzern sucht.

Es handelt sich um folgende Fahrräder:

Fahrrad 1: Mountainbike Pegasus "SL Premio" in weiß Fahrrad 2: E-Bike von Prophete in schwarz Fahrrad 3: Trekkingrad von Touring Star in silber/schwarz Fahrrad 4: Herrenrad von Prophete "keep moving" in schwarz Fahrrad 5: Damenrad Bocas "Malibu" in grau Fahrrad 6: Damenfahrrad von Curtis in schwarz Fahrrad 7: Damenfahrrad in rosa-metallic

Die Eigentümer bzw. Zeugen, welche Hinweise zu den Eigentümern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/370750, in Verbindung zu setzen.

