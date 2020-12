Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Mönninghausen - Brand in Biogasanlage

GesekeGeseke (ots)

Am Donnerstag, gegen 23 Uhr, wurde ein Feueralarm an einer Biogasanlage ausgelöst. Grund hierfür war ein Container mit Bleicherde der in Vollbrand stand. Der Eigentümer geht davon aus, dass es bei der Bleicherde zu einer Selbstentzündung gekommen sein könnte. Der Sachschaden liegt schätzungsweise um die 100.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell