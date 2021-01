Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsame Pressemitteilung der BPOLI Weil am Rhein und der Staatsanwaltschaft Lörrach: Brand in Weiler Sparkasse - Tatverdächtiger festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 59-Jähriger, der im Verdacht steht, in der Hauptstelle der Sparkasse in Weil am Rhein einen Brand gelegt zu haben, konnte durch eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) festgenommen werden. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgericht Lörrach vor.

Am Dienstagvormittag kontrollierte eine Streife der GoD einen 59-Jährigen im Warteraum eines Bahnhofs. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Lörrach wegen des Verdachts der Brandstiftung vorliegt. Der Tatverdächtige soll am 23. Dezember 2020 im Vorraum der Hauptstelle der Sparkasse Markgräflerland in Weil am Rhein einen Brand gelegt und dadurch einen erheblichen Schaden verursacht haben.

Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Nach Vorführung vor den Haftrichter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

