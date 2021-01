Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrer ohne Fahrerlaubnis, Beifahrer mit gefälschten Dokumenten

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Mit gefälschten Dokumenten wies sich ein 39-Jähriger nach der Einreise nach Deutschland gegenüber Beamten des Zoll aus. Der Fahrer des Fahrzeuges war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend kontrollierten Beamte des Zoll ein mit zwei Männern besetztes Fahrzeug am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Der Fahrer, ein 29-jähriger, türkischer Staatsangehöriger, konnte sich mit einer deutschen Duldung ausweisen. Der Beifahrer legte eine bulgarische Identitätskarte und einen bulgarischen Führerschein vor. Bei der Dokumentenprüfung stellten die Beamten Fälschungsmerkmale an beiden bulgarischen Dokumenten fest. Der 39-Jährige wurde an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Gegen den türkischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet. Die Falsifikate wurden beschlagnahmt. Der Mann stellte ein Schutzersuchen und wurde an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Die Überprüfung des Fahrers ergab, dass diesem die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem wurden bei ihm Kleinmengen von Marihuana aufgefunden und es bestand der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Er wurde zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen an das Verkehrskommissariat Weil am Rhein übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell