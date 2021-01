Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit gefälschtem Führerschein und ohne Fahrerlaubnis

Grenzach-WyhlenGrenzach-Wyhlen (ots)

Mit einem gefälschten Führerschein war ein 32-Jähriger unterwegs, als er durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert wurde. Bereits seit mehreren Jahren ist ihm die Fahrerlaubnis untersagt.

Am Donnerstagabend kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Grenzacher Horn einen 32-Jährigen mit seinem PKW. Dabei legte der serbische Staatsangehörige neben seinem Reisepass auch einen polnischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Bundespolizisten Fälschungsmerkmale am Führerschein fest. Eine Abfrage ergab zudem, dass dem 32-Jährigen seit fünf Jahren die Fahrerlaubnis versagt ist. Wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell