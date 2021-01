Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter konnte bei der Ausreise gefasst werden

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Ein in Deutschland gesuchter Mann, konnte bei der Ausreise in die Schweiz, durch die Bundespolizei am Autobahnübergang Weil am Rhein gefasst werden.

Am späten Mittwochabend (30.12.2020), wurde der 45-jährige deutsche Staatsangehörige, am Autobahnübergang Weil am Rhein, durch die Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Wegen Betrugsdelikten wurde der Mann gleich von zwei Gerichten gesucht. In einem Fall war er nicht zur Verhandlung erschienen, im anderen Fall gab er unrichtige Adressdaten an und konnte deshalb nicht vorgeladen werden. Die Gerichte entschieden deshalb, den nicht in Deutschland wohnhaften Mann, mit Haftbefehl u.a. auch zur Untersuchungshaft zu suchen. Außerdem wurde der 45-Jährige, von drei Staatsanwaltschaften, ebenfalls wegen Vermögensdelikten, zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Die Bundespolizei führte den Mann dem Haftrichter vor und verbrachte ihn danach in eine Justizvollzugsanstalt.

