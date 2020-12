Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall im Regionalexpress bei Müllheim (Baden)

Müllheim (Baden)Müllheim (Baden) (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall in einem Regionalexpress zwischen Buggingen und Müllheim (Baden). Am 18.12.2020 zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr soll eine alkoholisierte Frau im Regionalexpress 17029, auf der Strecke zwischen Buggingen und Müllheim (Baden), von vermutlich mehreren Männern angegriffen worden sein. Weitere Hinweise auf die Täter sind nicht bekannt. Sie war an diesem Abend mit einem schwarzen Nordic-Walking-Stock unterwegs, mit dem sie vermutlich auch geschlagen wurde. Die Frau trug mehrere Hämatome davon. Zum Tatzeitpunkt sollen sich noch weitere Personen im Regionalexpress von Freiburg Hauptbahnhof nach Müllheim (Baden) befunden haben. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

