Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kurzbesuch endet in U-Haft

Müllheim (Baden)Müllheim (Baden) (ots)

Ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger, wurde in Deutschland mit U-Haftbefehl gesucht. Jetzt konnte er durch die Bundespolizei bei einem Kurzbesuch, kurz vor seiner Ausreise in die Schweiz, festgenommen werden.

Der Mann konnte am Samstagmittag (26.12.2020), durch die sogenannte Gemeinsame operative Dienstgruppe (GoD), mit deutschen Bundespolizisten und Mitarbeitern der Eidgenössische Zollverwaltung, gefasst werden. Der Gesuchte befand sich mit dem Fernzug auf der Rückfahrt in die Schweiz, als er auf Höhe Müllheim (Baden), kontrolliert wurde. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der 33-Jährige soll in Deutschland größere Menge Betäubungsmittel angekauft haben, um diese im Nachgang weiterzuverkaufen. Da der Mann seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands hatte, und so für das Gericht nicht mehr zur Verfügung stand, wurde er mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Der 33-Jährige wurde durch die Bundespolizei dem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

