Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (427/2020) Unbekannte brechen in Garage in Seulingen ein - rund 2.000 Euro Schaden

GöttingenGöttingen (ots)

Seulingen (Landkreis Göttingen), Göttinger Landstraße Montag, 23. November 2020, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 19.15 Uhr

SEULINGEN (mb) - Einbrecher nutzten am Montag (23.11.2020) die Abwesenheit der Hausbewohner und brachen auf einem Grundstück in der Göttinger Landstraße in Seulingen eine Garage auf. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 19.15 Uhr schlugen die unbekannten Eindringlinge zu und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 2.000 Euro.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell