Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (424/2020) Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus in Niedernjesa gestohlen

GöttingenGöttingen (ots)

Niedernjesa, Klothgasse Montag, 16. November 2020, zwischen 16.45 und 18.20 Uhr

NIEDERNJESA (jk) - In der Klothgasse in Niedernjesa (Landkreis Göttingen) sind Unbekannte am späten Montagnachmittag (16.11.20) in eine Wohnung im Hochparterre eines Wohnhauses eingedrungen und haben diversen Schmuck sowie ca. 200 Euro Bargeld gestohlen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt zurzeit noch nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die betreffende Wohnung ein und durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Die Polizei Friedland ermittelt. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, werden unter Telefon 05504/937900 entgegengenommen.

