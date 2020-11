Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (423/2020) Einbruch am frühen Abend: Uhren und Möbeltresor mit Bargeld aus Wohnung in der Gartenstraße gestohlen

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Gartenstraße Montag, 16. November 2020, zwischen 17.30 und 19.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Durch ein eingeschlagenes Fenster sind Einbrecher am frühen Montagabend (16.11.20) in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Göttinger Gartenstraße eingedrungen. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Stand in der Zeit zwischen 17.30 und 19.00 Uhr. In der Folge ließen die Diebe u. a. eine Digitalkamera, mehrere Uhren sowie einen Möbeltresor mitgehen, in dem sich eine unbekannte Summe Bargeld befand. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell