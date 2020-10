Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall

36208 Wildeck-Obersuhl, Eisenacher Straße, 09.10.2020, 11:29 Uhr Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Eisenacher Straße übersah eine 77-jährige Fahrzeugführerin einen bereits auf der Eisenacher Straße vorbeifahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, Sachschaden gesamt 3300,- Euro.

Strafanzeige

Bebra, Hersfelder Straße, 10.10.2020, 00:15 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde eine 24-jährige Fahrerin aus Bebra festgestellt, die beim Führen ihres Fahrzeuges unter Drogeneinfluß stan. Im Pkw konnten noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Hauneck - Am Freitag, gg. 15.45 Uhr, fuhr ein 81 Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Golf die B 27 in Richtung Fulda. In Höhe der Anschlussstelle Sieglos beabsichtigte er nach links in die Ortslage abzubiegen. Dabei beachtete er jedoch nicht den entgegenkommenden Kia einer 28jährigen aus Bad Hersfeld. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000,- EUR.

