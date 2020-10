Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 10.10.20

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

36251. Am Freitagabend, gegen 18.31 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Neuenstein mit ihrem Pkw die Bundesstraße 324 aus Bad Hersfeld in Richtung Neuenstein.

Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Pkw-Fahrerin in einer Kurve, kurz vor der Einmündung Abzweig OT Heenes, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete anschließend an der dort befindlichen Leitplanke.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

36289 Friedewald. Am Freitag, d. 10.10.2020, um 19:34 Uhr, verlor ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Philippsthal die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er aus Richtung Hillartshausen in Richtung Motzfeld fuhr. Er kam nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr 20 Meter durch die Bankette und kam an einem Baum zum Stehen.

Beim Fahrer stellte die Streife der Polizeistation Bad Hersfeld Alkoholgeruch fest. Er wurde auf die Dienststelle sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36277 Schenklengsfeld. Am Freitag, d. 10.10.2020, gg. 21.40 Uhr, parkte eine 37-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis, mit ihrem Wohnmobil, Renault, auf dem ausgewiesenen Stellplatz der Gemeinde in der Straße Am Schwimmbad.

Während des Aufenthalts im Inneren des Wohnmobils vernahm sie und ein weiterer Anwesender eine Erschütterung am Fahrzeug.

Bei der Überprüfung der Umstände außerhalb des Wohnmobils stellten sie fest, dass eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beim Rückwärtsfahren mit ihrem Pkw gegen das Wohnmobil stieß. Als sie die Verursacherin darauf aufmerksam machten, entfernte sich diese unerlaubt von der Unfallstelle und stieß hierbei erneut gegen die linke Seite des abgestellten Wohnmobils.

Die flüchtige Person / das flüchtige Fahrzeug konnte wie folgt beschreiben werden: Weibliche Person, ca. 45 Jahre alt, blonde Haare, Kleinwagen, Farbe Blau, ESW-Kennzeichen.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 3500 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 - 932 - 0 entgegen.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Feldbinder (E31/Ra)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell