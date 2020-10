Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Freitag, 09.10.2020, 07:00 - 16:30 Uhr 36251 Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg Dippelstraße 15, City-Tiefgarage

Eine 63-jährige Frau aus Hohenroda parkte ihr Fahrzeug, ein schwarzer Ford C-Max, im Tatzeitraum in der City-Tiefgarage. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie den Schaden vorne rechts. Das verursachende Fahrzeug muss beim Ein-oder Ausparken gegen den schwarzen Ford gestoßen sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und die Art der Verkehrsbeteiligung anzugeben entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. An dem Fahrzeug der Hohenrodaerin entstand Sachschaden in Höhe von 1500. Die Polizeistation Bad Hersfeld erbittet unter 06621/932-0 sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Verursachers bzw. der Verursacherin.

gefertigt: BOHLE, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld (E31/Ra)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell