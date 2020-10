Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall beim Abbiegen

Schenklengsfeld (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 66jähriger Fahrer eines BMW 3er Coupe aus Burghaun die L 3171 aus Eiterfeld kommend und wollte nach links in Richtung Schenklengsfeld abbiegen. Ein 49jähriger Fahrer eines Opel Mokka aus Hohenroda befuhr die L 3172 aus Richtung Heringen kommend in Richtung Eiterfeld. Der Fahrer aus Burghaun übersah diesen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

