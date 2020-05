Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag gegen 18.20 Uhr stießen zwei PKW an einer Engstelle in Ringenberg auf der Hauptstraße zusammen.

Eine 30 Jahre alte Frau aus Hamminkeln befuhr mit einem Auto die Hauptstraße, als ihr ein unbekannter Mann in einem weißen Ford entgegen kam. Hierbei berührten sich ihre Außenspiegel und es gab einen Knall.

Die Frau stieg daraufhin aus dem PKW aus und winkte dem Mann zu. Der setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Schlootweg fort.

Nach Angaben der Hamminkelnerin haben mindestens zwei Zeugen den lauten Knall gehört. Diese sowie der Autofahrer, der Ende 50 und eine Brille sowie eine Glatze haben soll, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100, zu melden.

