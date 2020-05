Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Räuber geht leer aus

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 14.00 Uhr bedrohte ein Unbekannter eine 57-jährige Moerserin in ihrem Geschäft an der Straße Neuer Wall.

Der Räuber forderte unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Frau machte durch einen lauten Hilferuf auf sich aufmerksam, woraufhin der Täter ohne Beute die Flucht ergriff.

Beschreibung des Unbekannten:

185 - 190 cm groß, ca. 40 Jahre alt, schlanke Figur, braune, kurze Haare. Der Mann trug eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und ein grünes T-Shirt. Insgesamt wirkte der Räuber ungepflegt und roch nach Rauch. Er trug einen handelsüblichen Mundnasenschutz ("OP-Maske") in blau/grün.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

