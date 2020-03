Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fehlstart in die Krad Saison

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Ein 61 Jahre alter Krad Fahrer aus Landau befuhr am 15.03.20, gg. 14:00 Uhr, die Landstraße 546 vom Windhof in Fahrtrichtung Schweigen-Rechtenbach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve von der trockenen Fahrbahn ab und landete im Acker. Während am Krad lediglich geringer Schaden von ca. 200.- EUR entstand, zog sich der Fahrer ernsthafte Verletzungen zu. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde hierbei kurzfristig voll gesperrt. Lebensgefahr besteht nach erster Einschätzung nicht.

