Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ponny auf der Flucht

Edenkoben (ots)

Am Sonntag Morgen hielt ein entlaufenes Ponny die Polizei Edenkoben auf Trab. Das Ponny büxte offensichtlich aus einer nahegelegenen Koppel aus und sorgte für verdutzte Spaziergänger. Das Ponny konnte durch die Streife zwar lokalisiert werden, bei Erblicken der Streife ergriff das Ponny jedoch sofort die Flucht. Das Ponny konnte kurz darauf mittels Polizeiabsperrband im Wingert, hinter der Klosterstraße in Edenkoben, eingezäunt werden. Der Ponnyhalter konnte bisher nicht erreicht werden. Ein in der Nähe ansässiger Pferdehalter nahm das Ponny vorübergehend bei sich auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Zwick, PK'in

Telefon: 06323 9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



