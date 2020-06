Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.06.2020 wurden in der Zeit zwischen 08:30 - 11:00 Uhr allgemeine Verkehrskontrollen in Bad Dürkheim in Höhe des Weinstraßenfensters (L 516), sowie im Bereich In den Almen hinsichtlich des Durchfahrtsverbots durchgeführt. Dabei konnten mehrere Fahrzeuge kontrolliert werden. Im Rahmen der allg. Kontrollen, kam es lediglich zu zwei Beanstandungen, während es bei der Durchfahrtskontrolle zu sieben Verstößen kam. Hierbei wird nochmals auf den neuen Bußgeldkatalog mit erhöhten Bußgeldern hingewiesen. Die Geldbuße für die Missachtung des Durchfahrtsverbotes/Z.250 betrug bis zum 28.04.2020 20 EUR und ist mit der 13. Auflage des Bußgeldkataloges auf 50EUR gestiegen. Im Zeitraum von 14:30 - 15:40 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Waldstraße in Wachenheim, sowie in der Kirchstraße in Bad Dürkheim durchgeführt. Dabei kam es zu keinen Beanstandungen. Auch hier ergeht nochmals ein Hinweis auf die erhöhten Bußgelder.

