Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Freinsheim

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.06.2020 kam es zwischen 14:15 - 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Zwinger in Freinsheim. Ein unbekannter Täter, verursachte mit seinem Fahrzeug einen Sachschaden am PKW des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell