Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse entwendet

Einbeck (ots)

Dassel(jak) - Am 13.08.2020 zeigte eine 85-jährige Frau an, dass ihr am 05.08.2020 während des Einkaufens beim Lidl-Markt in Dassel die Geldbörse entwendet wurde. Dieses habe sich zuvor in ihrer Tasche befunden. Der unbekannte Täter habe sie angerempelt und dabei vermutlich die Geldbörse entwendet. Eine Beschreibung des Täters kann die Frau nicht geben.

