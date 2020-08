Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Hundesportverein

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Hauptstraße, Sa. 08.08.20, 16.00 Uhr - Do. 13.08.20, 19.30 Uhr

KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Samstag, 08.08.20, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 13.08.20, 19.l30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinshaus des in der Hauptstraße in Kreiensen ansässigen Hundesportvereins. Der oder die Täter brachen die Eingangstür, sowie im Inneren befindliche Schränke gewaltsam auf und entwendeten Getränke und Ausbildungsutensilien für den Hundesportbetrieb. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR

