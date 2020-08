Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchte Brandstiftung an Pkw

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Ein Einwohner (56) aus der Dasseler Ortschaft Sievershausen hat seinen Pkw Dacia am Mittwoch, 12.08.2020, gegen 22.00 in der Straße Unter den Eichen in Sievershausen abgestellt. Am nächsten Morgen fielen ihm dann starke schwarze Verschmutzungen am hinteren rechten Radkasten an seinem Auto auf. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme, entdeckte er, dass sich im innern des Radkasten ebenfalls schwarze Verschmutzungen befanden. Der Mann ist daraufhin zur Überprüfung in eine Werkstatt gefahren, wo festgestellt wurde, dass es sich um Rußverschmutzungen handelt, die darauf hindeuten, dass ein bislang unbekannter Täter versucht haben muß, den Pkw in Brand zu setzen. Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Es wurde ein Verfahren wegen Versuchter Brandstiftung eingeleitet. Zeugen, die zu dieser Sache Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck oder bei der Polizeistation in Dassel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell