Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt

Messerstecherei

Eine Person schwer verletzt

Mannheim (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntagnachmittag in der Neckarstadt wurde einer der Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt und in ein Krankehaus eingeliefert. Der Täter wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

