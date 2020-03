Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe sind dreimal erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche, Mitte und Stieghorst - Am Mittwoch, den 11.03.2020, gelang es Dieben, Wertgegenstände aus Jackentaschen und Einkaufskörben zu entwenden.

Am Vormittag gegen 09:45 Uhr hielt sich eine 79-jährige Bielefelderin in einem Supermarkt an der Lange Straße, nahe der Kreuzung Jöllenbecker Straße, auf. Währenddessen hing ihre Einkaufstasche vorne am Einkaufswagen. Als die Seniorin an der Kasse stand, fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse aus der Tasche entwendet worden war.

Unweit entfernt wurde eine weitere 79-jährige Bielefelderin Opfer eins Taschendiebstahls. Sie besuchte gegen 11:00 Uhr einen Blumenladen an der Sudbrackstraße, nahe der Lange Straße. Dort hielt sie die Geldbörse zuletzt in den Händen und stellte später fest, dass ihr Portemonnaie entwendet worden war.

Anders verhielt es sich bei einem Diebstahl in einer Stadtbahn. Hier griff ein Unbekannter gegen 13:45 Uhr in die Jackentasche einer 18-jährigen Bielefelderin und stahl ihr Mobiltelefon. Der Diebstahl ereignete sich in der Straßenbahnlinie 1 vermutlich zwischen den Haltestellen Senne und Rathaus. Die junge Frau wurde auf den Verlust aufmerksam, als sie bemerkte, dass die Verbindung zu ihren Kopfhörern unterbrochen war.

Die Bielefelderin berichtete den Polizeibeamten später von zwei verdächtigen Personen. Einen von ihnen sprach sie noch in der Stadtbahn auf den Diebstahl an. Er sagte ihr nur, dass er 53 Jahre alt sei. Am Jahnplatz stieg er aus und es trennten sich ihre Wege. Die 18-Jährige schätzt ihn auf 1,70 Meter groß. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Stoppelbart. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine grau-braune Jacke.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell