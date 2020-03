Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewohnerin erwischt Einbrecher mit Diebesgut unter dem Mantel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Am Donnerstag, den 11.03.2020, gelang es Unbekannten, in einen Keller eines Mehrfamilienhauses am Behringweg einzudringen und Gegenstände zu stehlen.

Gegen 19:15 Uhr fiel einer 49-jährigen Bielefelderin auf, dass ein fremder Mann im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses stand. Sie sprach ihn an, um zu erfahren, warum er sich dort aufhielt. Darauf entgegnete der Mann, dass er auf einen Kumpel wartete.

Nachdem die 49-Jährige in ihre Wohnung zurückgekehrt war, beobachtete sie aus dem Fenster den Hausausgang, konnte aber nicht erkennen, dass die Person das Gebäude tatsächlich verließ.

Aus diesem Grund sah sie abermals im Flur nach und stellte fest, dass der Mann nicht mehr dort war. Aus dem Keller vernahm sie Geräusche. Als sie in den Keller ging, um sich zu vergewissern, wurde ihr klar, dass sich ein Fremder in einem der Kellerräume aufhielt.

Unterdessen alarmierte eine weitere Bewohnerin die Polizei.

Plötzlich rannte der Mann an der 49-jährigen Bielefelderin vorbei, der zuvor noch im Flur gestanden hatte. Ihm folgte ein zweiter Mann. Dieser versteckte, nach Angaben der Bielefelderin, eine Bohrmaschine und einen Staubsauger unter dem Mantel. Beide Gegenstände gehörten ihr. Deswegen riss die Frau der Person die Gegenstände aus den Händen.

Dennoch gelang es den zwei Einbrechern Schleifwerkzeug, einen Bohrhammer und eine Stichsäge der Marke Bosch, sowie eine elektrische Säge eines Discounters zu entwenden. Sie flohen in Richtung Löfflerweg.

Die zwei Frauen beschrieben die Einbrecher wie folgt:

Der Erste Mann war etwa 1,65 Meter groß und circa 25 Jahre alt. Er trug verfilzte Haare und einen Drei-Tage-Bart und wirkte insgesamt sehr ungepflegt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine khaki-grüne Hose.

Sein Komplize war etwa 1,75 Meter groß und circa 40 Jahre alt. Er trug einen Mantel und war überwiegend dunkelblau gekleidet.

Hinweise zu dem Duo nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell