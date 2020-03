Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Diebinnen erbeuten Mobiltelefon in einem Restaurant

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Beamte der Kriminalpolizei suchen zwei Frauen, die am Dienstag, den 10.03.2020, ein Mobiltelefon aus einer Jackentasche in einem Lokal an der Karl-Eilers-Straße stahlen.

Eine 27-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 15:00 Uhr im Bereich der Theke des Restaurants auf. Währenddessen lag ihre Jacke auf einem Barhocker. Als sie ihren Platz kurz verließ, blieb die Jacke kurz unbeaufsichtigt.

Nach ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass das Mobiltelefon aus ihrer Jackentasche entwendet wurde. Sie fragte daraufhin, die Kellnerin, ob ihr etwa aufgefallen sei. Der Bielefelderin fielen sofort zwei Frauen ein, die sich zuvor merkwürdig verhalten hatten.

Bevor sie in das Restaurant gegangen waren, wurden sie aus dem Café gegenüber scheinbar rausgeworfen. Dort waren die Frauen mit einem Klemmbrett unterwegs und sammelten Unterschriften. Augenscheinlich baten sei Passanten auch um Geld.

Danach gingen die Frauen ins Restaurant und bestellten ein Getränk. Als die 27-jährige Bielefelderin den Verlust ihres Handys feststelle, hatte das Duo das Lokal bereits verlassen.

Die Zeugin kann sich erinnern, dass die beiden zwischen 18 und 20 Jahre alt waren. Sie waren etwa 1,60 Meter groß und sahen sich sehr ähnlich. Eine Person trug einen weißen Kapuzenpullover mit einem schwarzen Streifen. Die andere Frau trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Stoffhose mit silbernen und weißen Streifen.

Hinweise zu dem Duo nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell