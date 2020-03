Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge beobachtet Farbschmierereien

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Wellensiek - Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen, 12.03.2020, zwei junge Frauen in Tatortnähe entdecken. Sie stehen im Verdacht, einen Stromkasten an der Straße Wellensiek mit Farbe besprüht zu haben.

Ein Anwohner wurde gegen 02:45 Uhr auf eine Personengruppe in der Straße Wellensiek aufmerksam. Er sah, wie die Personen an einem Stromkasten standen und hörte Sprühgeräusche, sowie das Schütteln einer Spraydose.

Zunächst ging die Gruppe in Richtung der Stadtbahnhaltestelle "Wellensiek". Dann sah der Zeuge, wie eine Frau zum Stromkasten zurückkehrte und einige Utensilien einsammelte.

Bei der Suche in Nähe des Tatorts, trafen Streifenbeamte auf zwei junge Frauen, die sich an einem abschüssigen Grünstreifen verborgen hielten. Zudem hatten sie einen Beutel mit drei Sprühdosen versteckt. Von den beiden Tatverdächtigen, einer 24- und einer 26-jährigen Bielefelderin, nahmen die Polizisten die Personalien für eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. Der Stromkasten wies frische Farbschmierereien auf.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell