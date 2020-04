Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Ladendetektiv erwischt Diebe

Karlsruhe (ots)

Ein 26-jähriger Tatverdächtiger sowie seine 16-jährige Begleiterin konnten am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bruchsaler Anton-Heuchemer-Straße vom Ladendetektiv ertappt werden. Nach Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Bruchsal wurden die Personalien aufgenommen.

Die beiden Diebe wurden dabei beobachtet, wie sie mehrere Parfümflaschen im Wert von circa 400 Euro in eine mitgeführte Handtasche steckten. Im Anschluss wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen und mussten ihn ins Büro begleiten.

