Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (426/2020) Polizei und Stadtordnungsdienst kontrollieren die Einhaltung der Regeln

Göttingen

Göttingen (mb) - Auch in dieser Woche haben Beamte der Polizeiinspektion Göttingen gemeinsam mit dem Stadtordnungsdienst Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Verordnung durchgeführt.

In der Göttinger Innenstadt wurden im Bereich der Fußgängerzone, an Bushaltestellen sowie in Einzelhandelsgeschäften zahlreiche Verstöße im Hinblick auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. Insgesamt wurden hier 57 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neben der Fertigung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen führten die eingesetzten Beamten auch ermahnende Gespräche mit allen betroffenen Personen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Göttingen noch einmal eindringlich auf die Einhaltung der aktuell gültigen Niedersächsischen Corona-Verordnung hinweisen. Die sehr dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens erfordert die Mitwirkung eines jeden Einzelnen.

