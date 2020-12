Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen zwei Haftbefehlen

BaselBasel (ots)

Ein 42-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen gesucht worden war, wurde durch die Bundespolizei in Basel festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagabend kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) einen 42-Jährigen in einem Fernzug in Basel, auf dem Weg nach Deutschland. Der tunesische Staatsangehörige konnte sich dabei nicht ausweisen und war auch nicht im Besitz einer Fahrkarte. Die Überprüfung der Fingerabdrücke durch die Bundespolizei ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme. Wegen Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Zudem ein Sicherungshaftbefehl zur Vollstreckung einer 11-monatigen Freiheitsstrafe, unter anderem wegen Diebstahl. Der 42-Jährige wurde durch die Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen versuchter unerlaubter Einreise und Erschleichen von Leistungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

