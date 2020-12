Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünffach gesucht - Bruder bezahlt Geldstrafe

WaldshutWaldshut (ots)

Mit drei Vollstreckungshaftbefehlen und zwei Aufenthaltsermittlungen wurde ein 23-Jähriger gesucht. Sein Bruder bezahlte die geforderte Geldstrafe und bewahrte ihn so vor dem Gefängnis.

Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 23-Jährigen mit seinem Fahrzeug auf der B34 in Waldshut. Die Überprüfung des serbischen Staatsangehörigen ergab fünf Fahndungsausschreibungen. Wegen Diebstahl war er zu Geldstrafen in Höhe von 400 Euro bzw. 300 Euro verurteilt worden sowie wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 100 Euro. Da er die drei Geldstrafen bislang nicht beglichen hatte drohte ihm insgesamt eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Des weiteren war er wegen Betrug und Asylgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Selbst konnte der Gesuchte die Geldstrafen nicht aufbringen. Es gelang ihm jedoch seinen Bruder zu erreichen. Dieser bezahlt die Geldstrafe beim Bundespolizeirevier Waldshut ein und bewahrte den 23-Jährigen so vor der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

