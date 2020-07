Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vandalen unterwegs - Ihr Unwesen trieben Vandalen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ulm-Wiblingen.

Ulm (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 22:00 Uhr, bis Samstagvormittag, 05:00 Uhr, trieben die Unbekannten in Wiblingen ihr Unwesen. In der Buchauer Straße beschädigten sie die Außenbestuhlung eines Restaurants. Sie zerbrachen Stühle und Tische im Wert von etwa 700 Euro. Offenbar noch nicht genug. Bei der angrenzenden Metzgerei zerstörten sie ebenfalls die Tische. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beamte des Polizeireviers Ulm-West nahmen die Sachbeschädigungen auf. Dabei stellten sie noch eine beschädigte Weichbodenmatte auf dem Tannenplatz fest, weshalb die Polizisten noch die benachbarte Sporthalle überprüften. Auch hier hatten die Randalierer ihrer Tobsucht freien Lauf gelassen. An einer Drehtüre steckte ein Absperrpfosten und eine Scheibe war eingeschlagen. Auch diese Sachbeschädigungen wurden von den Beamten aufgenommen. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel.: 0731/188-3812) nimmt Hinweise von Bürgern entgegen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder eine Täterbeschreibung abgeben können.

