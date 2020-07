Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener stößt mit anderem Auto zusammen

35-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Gegen 22.10 Uhr wurde am Samstag die Laupheimer Polizei in das Färbergäßle gerufen. Grund hierfür war, dass ein 35-Jähriger beim Einparken mit seinem Audi gegen den VW eines 32-Jährigen gefahren war. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass der Audifahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck. Da der Mann so stark unter dem Einfluss des Alkohols stand, musste er die Beamten begleiten, Blut und seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Der Schaden durch den Unfall belief sich insgesamt auf 1.500 Euro. Verletzt wurde durch das Fahrmanöver zum Glück niemand.

+++++++++++++++++++++ 1290993

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell