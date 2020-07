Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - Unachtsamkeit führt zu Unfall

31-Jährige übersieht 44-Jährige

Ulm (ots)

An der Einmündung zur Landstraße zwischen Erolzheim und der Anschlussstelle zur A7 ereignete sich gegen 12 Uhr am Samstag ein Unfall. Eine 31-Jährige und eine 44-Jährige waren beide mit ihrem Opel an die Einmündung zur Landstraße herangefahren. Die 44-jährige musste warten, da von links ein Lastwagen herangefahren kam. Die 31-Jährige war so auf den von links kommenden Lastwagen konzentriert, dass sie die vor ihr stehende Opelfahrerin übersah. Kurz vor dem Zusammenstoß nahm sie dann den anderen, vor ihr stehenden Wagen war. Trotz Vollbremsung konnte die 31-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 44-jährige musste zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden. In den beiden Autos saßen noch insgesamt vier weitere Personen, die alle unverletzt blieben. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 10.000 Euro. Die 31-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

