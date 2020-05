Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zweibrücken (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Outlet-Centers zu einem Widerstand gegen zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Zweibrücken. Die beiden Ordnungskräfte wollten zwei Personen kontrollieren, die der Tragepflicht der Nasen-Mund-Masken nicht nachkamen. Doch anstatt dass die beiden Personen ihre Personalien angaben und die vorgeschriebenen Masken aufsetzten beleidigten sie die Ordnungskräfte und wollten einfach weitergehen. Als ein städtischer Mitarbeiter den 51-jährigen Mann am Arm packen und ihn an der Flucht hindern wollte stieß dieser den Ordnungshüter einfach um. Dabei stolperte der städtische Mitarbeiter gegen die 83-jährige Mutter des Mannes und fiel mit dieser zusammen um. Die Frau blieb unverletzt, aber der Mitarbeiter wurde leicht am Arm verletzt. Gegen die beiden Personen wurde ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Masken-Tragepflicht und ein Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 06332/9760 zu melden. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell