Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Heizöltanks

Contwig (ots)

Am Samstag gegen 09:15 Uhr wurde der Polizei ein Brand eines Ölfasses in der Landauer Straße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Hausbesitzer selbstständig einen Heizöltank aus dem Anwesen entfernen wollte. Dazu musste der Tank jedoch erst zerkleinert werden, damit dieser durch die Türen passte. Zu diesem Zweck benutzte der 31-jährige Mann einen Trennschleifer. Dabei fing der Tank und eine kleine Restmenge Heizöl Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Am Gebäude entstand ein Schaden von 2500 Euro, außerdem würden laut Feuerwehr ca. 15000 Euro für die Beseitigung des Brandschutts und des Heizöltanks anfallen. | pizw

