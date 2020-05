Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Auf der A8 kam es am Samstag um 13:50 Uhr in Fahrtrichtung Saarland zu einer Unfallflucht. In Höhe der Anschlussstelle Walshausen verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Schaufel, die auf der linken Fahrspur ("Überholspur") liegen blieb. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin erkannte die Gefahrenstelle zu spät und fuhr über die Schaufel. Die handelsübliche Schaufel verkeilte sich unter dem Fahrzeug und blieb im Unterboden des Autos stecken, so dass die junge Frau nicht mehr weiterfahren und abgeschleppt werden musste. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 06332/9760 zu melden. | pizw

