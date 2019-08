Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrolle von LKW und Bussen auf Leipziger Straße

B 7 bringt mehrere Verstöße gegen Ruhezeitregelung ans Licht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Eine bereits im Laufe des vergangenen Freitags durchgeführte Kontrolle im Bereich Kaufungen-Papierfabrik förderte mehrere Verstöße, unter anderem auch gegen die sogenannte Lenk- und Ruhezeitregelung, zu Tage. Die Fahrer müssen nun mit Bußgeldverfahren rechnen, deren Strafen zum Teil im vierstelligen Bereich verortet sind.

Lkw-Fahrer mit zu wenig Pause und abgefahrenen Reifen unterwegs

Wie die eingesetzten Beamten des Kasseler Polizeireviers Ost berichten, kontrollierten sie im Laufe des Tages zwölf ausländische und deutsche Lkw mit dem Schwerpunkt auf die Einhaltung der Verkehrssicherheit sowie der Lenk- und Ruhezeiten. Ein polnischer Lkw unterschritt in einem Fall seine Wochenruhezeit um knapp viereinhalb Stunden und muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, das regulär mit 120 Euro Bußgeld sanktioniert ist. Ein tschechischer LKW, der neun Stunden Pause hätte machen müssen, fuhr bereits nach fünfeinhalb Stunden wieder los und muss nun mit bis zu 300 Euro Strafe rechnen. Da bei ihm auch ein Reifen abgefahren war, kommen nochmals 80 Euro und 5 Stunden Zeitverlust hinzu, da er den Reifen vor Ort wechseln musste.

Reisebusse kontrolliert - mehrere Stunden ohne ausreichend Pause am Steuer

Bei drei zusätzlich kontrollierten Reisebussen fiel auf, dass lediglich einer sich an die bestehenden Arbeitsschutzregelungen gehalten hatte. Die zwei anderen hingegen hatten keine ausreichenden Pausen zwischen ihren Fahrzeiten gemacht und kamen dadurch auf eine durchgängig geschriebene Lenkzeit von 16,5 und 20,5 Stunden. Die Strafen für solche Lenkzeitüberschreitungen belaufen sich nach dem Bußkatalog auf 1.230 Euro und 1.920 Euro. Über die endgültige Höhe der Strafen muss nun aber die für Arbeitsschutzrecht zuständige Aufsichtsbehörde entscheiden. Insgesamt zeigten die kontrollierenden Beamten an diesem Tag Verstöße im Wert von 3.650 Euro an und sorgten dafür, dass die Fahrer nun ausreichend Ruhe nachholen müssen.

