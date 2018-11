POL-OS: Osnabrück: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Osnabrück (ots) - Feuerwehr und Polizei mussten am Samstagabend zu einem Küchenbrand in die Eversburger Straße ausrücken. Nachbarn wurden gegen 20.55 Uhr durch einen schrillenden Rauchmelder auf ein Feuer in einer Wohnung im 1. OG. des Mehrfamilienhauses aufmerksam und wählten den Notruf. Nach Öffnen der Wohnung stellte die Feuerwehr einen Brand in der Küche fest und brachte diesen schnell unter Kontrolle. Zuvor waren mehrere Bewohner des Hauses evakuiert worden, konnten nach den Löscharbeiten aber wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Mieter der brandbetroffenen Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Personen wurden nicht verletzt, der Gesamtschaden wurden auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

