POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht in Sackgasse

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag ereignete sich zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr eine Unfallflucht in der Straße Im Wegrott. Ein Daimler C220CDI, der am rechten Fahrbahnrand in der Sackgasse abgestellt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug (vermutlich mit Anhängerkupplung) angefahren und beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 2315.

