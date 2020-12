Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein, ist kein Kavaliersdelikt. Dies musste ein 33-jähriger lettischer Staatsangehöriger feststellen, nun sitzt er 40 Tage in Haft.

Der 33-Jährige wurde bereits am Mittwochnachmittag (23.12.2020), durch Beamte der Bundespolizei, im Stadtgebiet Weil am Rhein kontrolliert. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung zum Bundespolizeirevier Lörrach verbracht. Die Beamten fanden heraus, dass der Mann vor einem Jahr von einem Gericht rechtskräftig, wegen Erschleichen von Leistungen, zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt wurde. Seit kurzem wurde er deswegen auch mit Haftbefehl gesucht. Weil er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizisten festgenommen und zur Verbüßung der 40-tägigen Ersatzfreiheitstrafe, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

